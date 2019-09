Romania ramane ferm angajata promisiunii de a aloca 2% din Produsul Intern Brut pentru Aparare, a declarat, joi, premierul Viorica Dancila, la vernisajul expozitiei "Suntem impreuna: Romania si Statele Unite - 15 ani in NATO", eveniment organizat de Ambasada SUA la Bucuresti. "Romania ramane ferm angajata promisiunii de a aloca 2% din PIB pentru Aparare. Romania ramane ferm hotarata sa ramana un aliat care nu lasa pe nimeni in urma", a afirmat sefa Executivului. Ea a vorbit despre activitatea Armatei romane, in contextul NATO. "Ma bucur sa fiu primul-ministru al unui stat care are o voce respectata…