Viorica Dăncilă, replică pentru Ponta: Îl somez să prezinte dovezi pentru acuzaţiile aduse. Voi depune plângere penală "Inchidem aceasta zi cu un alt agitator al scenei politice. Am vazut astazi in Victor Ponta un om disperat, iresponsabil si lipsit de credibilitate. Am vazut un om care, pentru a-si atinge scopul personal, e in stare sa minta, sa acuze fara sa prezinte dovezi, sa calce si pe cadavre. Nu toti oamenii sunt de vanzare si asta nu intelege Ponta. Nu toti asteapta recompense pentru a vedea calea corecta. Aceasta nu e abordarea mea si, in mod cert, nu este modul meu de a face lucruri", a scris Dancila miercuri seara intr-o postare pe facebook.



Ea afirma ca Victor Ponta "a atacat astazi prim-ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

