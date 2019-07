Viorica Dăncilă, reacţie laştirea falsă cu ministrul Agriculturii: Efectele sunt greu de combătut "Am vazut astazi cum o știre falsa despre ministrul Petre Daea a fost lansata și apoi preluata de mai multe publicații online, fara vreo verificare a faptelor sau declarațiilor expuse. Avem multe precedente de acest fel care ne-au aratat, in timp, cat de periculoasa și daunatoare poate fi distorsionarea realitații in spațiul public. Aceste prefabricate media pot afecta imaginea, viața profesionala și personala a celor implicați, uneori iremediabil. Efectele sunt greu de combatut, iar dreptul la replica nu mai beneficiaza niciodata de aceeași atenție. Așa incat fac un apel catre acea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

