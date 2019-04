Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri se afla la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica vizeaza confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului.

- PSD lanseaza un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de „amatorism total” in materie diplomatica, dupa afirmațiile acestuia cu privire la declarațiile premierului Viorica Dancila legate de mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD susține ca, prin aceste declarații,…

- Guvernul german o intruduce pe Viorica Dancila in randul celor 12 femei puernice din lume, intr-o postare cu ocazia zilei de 8 Martie. Viorica Dancila este pusa alaturi de personalitați precum Theresa May sau Angela Merkel.„Ziua Mondiala a Femeii 12 Șefii de guvern numara comunitatea internaționala…

- "Nu stiu ce va face, nu e usor de prevazut ce va face presedintele. Eu am discutat cu domnul presedinte, am sunat atunci, am zis ca trebuie sa stiu ce fac cu cele doua portofolii, saptamana urmatoare se incheie interimatul, nu e confortabil pentru Romania, nici in plan intern, ca trebuie sa punem…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca l-a sunat marți, inainte de a pleca la Bruxelles, pe Klaus Iohannis și i-a cerut sa dea un raspuns in privința numirilor de la Ministerul Transporturilor și de la Ministerul Dezvoltarii. Președintele i-a promis ca va da un raspuns in zilele urmatoare. "Sunt…

- "Eu am sunat ieri la domnul președinte, l-am rugat sa dea un raspuns la cele doua portofolii. I-am spus ca e neplacut. A promis ca in urmatoarele zile va da un raspuns. Nu mi-a zis ce raspuns va da, decat ca va da un raspuns. Eu sper sa fiu prima care afla, dar e greu sa anticipez. Eu sunt un om…

- Viorica Dancila l-a sunat, marți, pe președintele Klaus Iohannis, inainte sa plece la Bruxelles! Premierul i-a cerut președintelui sa ii dea un raspuns in ceea ce privește cele doua nominalizari pentru completarea Guvernului: Lia Olguța Vasilescu, la Dezvoltare, și Mircea Draghici, la Transporturi.Raspuns…