Viorica Dăncilă, răspuns pentru Dacian Cioloș: E greu de acceptat. Știu bine ce vorbesc! „Doamna Dancila este in poziție sa vorbeasca de performanța? Mai ales la nivel european, dupa modul catastrofal in care a condus Guvernul pana acum și dupa modul catastrofal in care PSD a guvernat? Prea puțin ma intereseaza parerea doamnei Dancila din acest punct de vedere", a declarat Dacian Cioloș, in cadrul unei conferințe de presa. Dancila: Cel mai ușor e sa critici Dancila: Cel mai ușor e sa „Am vazut declarația unui fost premier, care imi reproșeaza ca vorbesc despre performanța. Eu cred ca, inainte de a veni cu anumite declarații in spațiul public, trebuie sa ne uitam la ceea ce am facut noi. Eu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

