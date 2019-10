Stiri pe aceeasi tema

- "Nu cred ca daca ne-am fi retras de la guvernare am fi avut de castigat. Puterea nu se cedeaza, ea se castiga. Noi ne-am concentrat sa guvernam pentru oameni si cred ca am reusit", a spus Viorica Dancila intr-o declaratie de presa la Parlament.

- Dancila le-a spus, vineri, presedintilor de organizatii ca nu au voie sa nu mearga in fiecare localitate si sa duca mesajul partidului si sa oboseasca doar atunci cand o vad pe ea obosita. "Cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simti debusolati, cei care vor ezita,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini aceasta…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Liderul PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat sambata, la Slobozia, ca "prezidentiabilul PSD" va intra cu certitudine in turul al doilea, avand in vedere puterea partidului. "Cu siguranta prezidentiabilul PSD va intra in turul doi al alegerilor si noi speram sa si castigam. Sondajele au…

