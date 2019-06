Stiri pe aceeasi tema

- Puterea de cumparare a romanilor a crescut in primii doi ani de guvernare cu cinci puncte procentuale, ajungand la 64% din media Uniunii Europene, peste cea din Bulgaria si Croatia, a declarat marti premierul Viorica Dancila. "Voi puncta cateva rezultate economice pozitive, dupa ultimele date publicate…

- Doar puțina teorie. Știți ce este AIC? AIC – Actual Individual Consumption (din eng.- indice de consum individual efectiv) este parametrul care masoara, cel mai precis nivelul de trai analizat comparativ intre diferite țari. AIC include toate bunurile și serviciile consumate efectiv de o gospodarie,…

- Romanii au platit in 2018 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente din bauturi non-alcoolice comparabile, 66% din pretul mediu la nivelul UE. La polul opus sunt danezii care, pentru acelaşi coş de produse au plătit 130% din preţul mediu la nivelul UE,…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51,4%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele…

- GfK anticipeaza o creștere a cifrei de afaceri de 2% pentru magazinele de retail din cele 27 de țari ale UE analizate (mai puțin Marea Britanie) în 2019. Cele mai mari rate de creștere este așteptat sa le aiba România (7%) și Lituania (aproape 6%), potrivit celei mai recente analize GfK…

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2017 in Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Exceptia este…

- Romania a inregistrat, in luna martie a anului 2019, o creștere de 9,3% a volumului vanzarilor din retail, fața de aceeași luna a anului precedent, clasandu-se pe locul 2 la nivelul Uniunii Europene din punct de vedere al acestei evoluții, potrivit datelor transmise de Eurostat. conform Mediafax.Citește…

- Romania este unul dintre statele europene care a reușit in ultimii ani sa mențina una dintre cele mai mici datorii guvernamentale, raportat la PIB, insa in ultimul an aceasta a inceput sa creasca intr-un ritm galopant. Astfel, potrivit datelor Eurostat, la finele anului trecut, România se situa…