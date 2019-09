Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru portofoliile de ministri au ajuns la Palatul Cotroceni, informeaza surse oficiale. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei…

- Tariceanu precizeaza ca in sedinta Biroului Politic Central al ALDE din 3 septembrie s-a hotarat, "cu o majoritate covarsitoare", excluderea oricarui membru care accepta o desemnare din partea altui partid intr-o functie publica fara acordul organismelor statutare. "Prin urmare, persoanele…

- Propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru portofoliile de ministri au ajuns la Palatul Cotroceni, informeaza surse oficiale.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca din ce in ce mai multi membri ai ALDE sustin cooperarea cu PSD si a precizat ca, in cazul in care Calin Popescu Tariceanu ii va exclude pe Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa si Stefan Baisanu, propusi la Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul, va nominaliza…

- "Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti capat acestui targ de parlamentari si de ministri. Viorica Dancila trebuie sa vina in Parlament. Fac apel la partidele de opozitie sa semneze pactul pentru anticipate si sa incepem acest proces…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca nominalizeaza in Guvern reprezentati ALDE la Mediu - Gratiela Gavrilescu, Energie - Ion Cupa, Relatia cu Parlamentul - Stefan Baisan. Dancila a mai anuntat ca va trimite presedinteluyi Klaus Iohannis si nominalizarea lui Dan Chirila la MAI si pe cea a…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniștri vacante, respectiv Grațiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei și Ștefan Baișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul. Propunerile vor fi trimise miercuri…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru cele trei portofolii ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni de la guvernare in luna august. Pentru portofoliul Mediului si functia de viceprim-ministru a fost nominalizata Gratiela Gavrilescu.…