”Cel puțin in privința doamnei Gavrilescu, este o propunere absolut in regula. Este cunoscuta, a reușit sa mai rezolve probleme pe care le are Romania la Bruxelles, in privința mediului, deci nu avem ce spune. Ceilalți doi sunt foarte puțin cunoscuți. Dar nu asta este important, daca sunt sau nu cunoscuți miniștrii și nici macar daca sunt competenți. Important este ceea ce va face Klaus Iohannis. Probabil ca președintele Klaus Iohannis va respinge aceste propuneri. Lucrul acesta nu va ramane insa fara urmari. PSD-ul ii va propune din nou. Președintele se afla, in mod evident, in acest moment,…