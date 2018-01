Stiri pe aceeasi tema

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea doamnei Viorica Dancila pentru pozitia de prim ministru, de catre Partidul Social Democrat.In calitate de lider al Delegatiei Romane S&D, doamna Dancila a dat dovada…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- In urma discuției dintre liderii ALDE (cu excepția lui Tariceanu, care este plecat din țara) și Liviu Dragnea, partenerii de guvernare ai social-democraților au anunțat ca și-au asumat candidatura Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Aceasta candidatura ne-am insușit-o și noi.…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are ”obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare”.

- Gianni Pittella, liderul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, saluita nominalizarea Vioricai Dancila, șefa delegației PSD in Parlamentul European, la funcția de prim-ministru al Romaniei.„Salutam nominalizarea politica a euro-deputatului Viorica…

- In contextul scandalului iscat de adoptarea OUG 13, prin care se aduceau modificari esențiale Codului penal și Codului de procedura penala, inclusiv in ceea ce privește dezincriminarea parțiala a abuzului in serviciu, europarlamentarul PSD Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European ordonanța Guvernului…

- Guvernul Romaniei, aruncat in deriva de PSD, va fi condus interimar de un severinean. Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, a fost desemnat de președintele Iohannis sa preia fraiele cabinetului demisionar al fostului premier Mihai Tudose. Mai mult, Mihai Fifor este in carți și pentru a deveni…

- Nominalizarea Comitetului Executiv al PSD pentru funcția de premier al României în persoana doamnei Viorica Dancila este schimbarea de paradigma de care avea nevoie PSD. Afirm acest lucru la puțin timp dupa nominalizare și cred ca, din foarte multe puncte de vedere, este alegerea…

- "Viorica Dancila este un parlamentar european de anvergura, cu expunere și experiența politica relevanta, atat extern, ca șefa a delegație romane de europarlamentari in S&D, cat și intern, ca președinta a organizației de femei a PSD. Romania are nevoie de un premier european, care sa readuca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Urmare a celei de-a doua sedinte consecutive a Comitetului Executiv National, in cadrul careia Viorica Dancila a fost propusa pentru functia de premier, Liviu Dragnea a facut cateva precizari. Si anume a sustinut ca Viorica Dancila – despre care a explicat ca a fost propusa de Niculae Badalau, presedintele…

- "Presedintele Klaus Iohannis, dandu-si seaman de degrindogala din PSD, prefera sa joace responsabil, din punct de vedere al Constitutiei, adica prefera sa finalizeze criza printr-o nominalizare rapida a unui nou prim-ministru. Pe de alta parte, presedintele joaca la asteptare cu aceste bombe interne,…

- Comitetul Executiv al PSD a decis azi sa mearga miercuri la Cotroceni cu propunerea de premier. A fost propusa Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati. Decizia finala apartine insa presedintelui Iohannis. Liviu Dragnea a vorbit despre…

- Dupa propunerea europarlamentarului Viorica Dancila in functia de premier, liderul PSD, Liviu Dragnea, a iesit intr-o conferinta de presa pentru explicatii. Intrebat de jurnalisti ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta functie, Dragnea i-a facut un portret succint europarlamentarului. Dragnea sustine…

- Comitetul Executiv al PSD a votat-o pe euroleasa social-democrata Viorica Dancila drept propunerea de premier in locul lui Mihai Tudose. Inițial, fusese propusa Ecaterina Andronescu pentru acest rol, insa ea a refuzat. Dancila este șefa organizației de femei din PSD și conduce grupul PSD din Parlamentul…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat, intre altele, ca aceasta a spus ca va continua legile...

- Ministrul Apararii Mihai Fifor a spus ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier.„Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor.

- Viorica Dancila spunea in anul 2015 ca numirea lui Dacian Cioloș in funcția de premier al Romaniei reprezinta o speranța pentru agricultura țarii. Dancila spunea despre Achim Irimescu, fost ministru al agriculturii in guvernul lui Cioloș, ca este un profesionist.

- Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD ca Viorica Dancila se bucura de tot sprijinul partidului pentru funcția de premier. De altfel, nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere.

- Viorica Dancila spunea in anul 2015 ca numirea lui Dacian Cioloș in funcția de premier al Romaniei reprezinta o speranța pentru agricultura țarii. Dancila spunea despre Achim Irimescu, fost ministru al agriculturii in guvernul lui Cioloș, ca este un profesionist.

- Au aparut primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este încrezator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor înainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, marți, la sediul PSD, din nou, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Potrivit surselor Realitatea.net, Viorica Dancila, europarlamentar de Teleorman și apropiata ...

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani, a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Cu aceasta propunere delegatia PSD va merge maine la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis.

- „Orice premier va numi PSD-ul – și accentuez orice premier va numi PSD-ul – cu excepția lui Liviu Dragnea, care legal nu poate sa fie premier, nu face decat sa deschida piața pariurilor, cat va rezista. (...) USR va susține orice varianta prin PSD ajunge in opoziție”, a spus Barna. „Orice…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. AGERPRES/(A - autor: Catalina Matei, editor:…

- Social-democrații discuta la sediul central al partidului despre alegerea europarlamentarului Viorica Dancila drept candidat al PSD pentru funcția de premier, au relatat surse din partid pentru EVZ.

- Viorica Dancila (n. 16 decembrie 1963, Roșiorii de Vede, România) este un politician român, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat în Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat.

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier.”Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim-ministru si Guvern”, a sustinut Manda. El si-a exprimat convingerea…

- Ciolos spune ca este grav ceea ce se intampla in Parlament, si nu doar pentru atacul la justitie, ci si pentru faptul ca majoritatea pare sa nu mai poata suporta convietuirea cu minoritatea. ”Daca nu vreti sa va fie teama sa mergeti noaptea pe strada, daca nu vreti sa va fie teama pentru parintii…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Sambata urmeaza sa aiba loc un miting organizat de PSD – cel de la Craiova. Un altul ar putea sa aiba loc chiar in orasul lui Mihai Tudose, Braila. “Sunt foarte multe organizatii judetene care vor face, nu pot sa va spun care sunt”, a declarat, luni, de la Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda. La…

- I-a cerut demisia lui Dragnea și iata ca, acum i se cere și lui sa demisioneze! Mai exact, dupa ce a lasat PSD si grupul S&D pentru grupul PPE, europarlamentarului Sorin Moisa i se cere sa demisioneze si din Parlamentul European. Solicitarea vine din partea eurodeputatului PSD Razvan Popa, brasoveanul…

- Europarlamentarii PSD Viorica Dancila, Andi Cristea și Ioan Mircea Pașcu și-au exprimat sambata regretul ca Sorin Moisa a decis sa nu mai faca parte din delegația partidului de la Parlamentul European, remarcand totodata "modul nu foarte colegial" prin care acesta din urma și-a anunțat…

- Mihnea Nastase, fiul fostului premier, Adrian Nastase, s-a inscris de curand in PSD, in Organizatia de tineret a Sectorului 1 din Capitala. ”Cred ca e momentul sa ne uitam spre viitor in momentul asta si avand in vedere ca am participat la un congres unde deschidem viitorul TSD-ului”, a spus Mihnea…

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat, miercuri, ca mii de romani au fost victime ale unei escrocherii, dupa ce au fost pacaliți sa dea un share unui anunț in numele companiei Wizz Air.

- Premierul ungar, Viktor Orban, a afirmat vineri la Bruxelles ca Parlamentul European a început sa implementeze „Planul Soros'' privind imigrația, întrucât Comisia pentru libertați civile, cetațenie și afaceri interne (LIBE) a PE a adoptat un raport privind amendarea…

- Eurodeputații au adoptat la nivel de comisie, cu o larga majoritate de voturi (43 pentru, 16 impotriva), acest text ce va deveni, dupa ce va fi confirmat oficial in ședința plenara, poziția de negociere a Parlamentului European cu statele membre ale UE.Pentru a ușura pe viitor povara țarilor…

- Parlamentul European a adoptat joi o propunere de reformare a regulilor de primire a solicitantilor de azil, propunere ce prevede un mecanism permanent de repartizare in cadrul UE, pentru a usura povara ce apasa pe umerii tarilor din prima linie, cum sunt Italia si Grecia, informeaza AFP, conform…