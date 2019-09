"Am vazut cu toții, in ultima perioada, nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni. Niciuna nu a fost gandita in interesul romanilor, niciun astfel de acord nu s-a concretizat intr-o masura menita sa faca bine societații, sa aduca o creștere a nivelului de trai ori vreo forma de progres in viața de zi cu zi.

Eu, astazi, propun, in fața dumneavoastra, singurul pact pentru…