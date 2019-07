"Am vorbit de masuri, masurile economice, dar vrem sa avem un dialog, sa vedem impactul acestor masuri, sa vedem toti cei implicati, sa le cerem parerea, sa discutam cu ei. Nu vrem sa luam decizii bruste. Aceste decizii trebuie sa le luam in urma discutiilor cu partenerii sociali, cu cei implicati in aceste masuri economice si cred ca acest lucru va lamuri foarte multe aspecte", a declarat premierul la Antena 3, potrivit Agerpres.

Intrebata daca planurile Guvernului in zona economica vor angrena si masuri cu impact social, Viorica Dancila a raspuns: "Nu cred acest lucru".

"Bine,…