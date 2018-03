Stai intr-un colt si priveste-ti peretii sufletului

Duminică am reuşit, timp îndelungat, să mă las învăluită în lumină şi să nu dau gândurilor nicio formă. Am vrut să mă detaşez de orice apăsare, de orice realitate cenuşie, de orice mi-ar umbri zâmbetul. Şi am reuşit. Am privit cerul şi parcă l-am redescoperit, lăsând acel albastru să îmi domine mintea.… [citeste mai departe]