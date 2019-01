Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Sebastian Kurz austriac a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, face, vineri, o vizita oficiala in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, dar si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu ambii politicieni romani, Sebastian Kurz are programate declaratii comune. Austria detine…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut in aceasta dimineata o convorbire telefonica cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki.Discutia a scos in evidenta relațiile bilaterale foarte bune dintre Romania și Polonia, care se dezvolta continuu și produc efecte pozitive,…

- Așa cum Guvernul Romaniei a reiterat in nenumarate randuri, Romania este pregatita pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Președinției Consiliului Uniunii Europene, iar pregatirile se desfașoara conform calendarului. De asemenea, atragem atenția ca Guvernul finlandez apreciaza ca pregatirea…

- "Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia,…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- Romania este un stat cu o societate proeuropeana, iar viitorul UE este o tema de interes national, a afirmat marti prim-ministrul Viorica Dancila. Este primul mesaj al premierului dupa eșecul referendumului din weekend. "Romania poate indeplini un rol european pe masura ponderii si potentialului…

- Dupa dezbaterea din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, intr-un interviu pentru Antena3, premierul Viorica Dancila s-a declarat deranjata de mai multe neadevaruri care s-au spus. Dancila spera sa nu se ajunga totuși la o rezoluție impotriva țarii noastre din partea Uniunii...