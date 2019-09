Viorica Dăncilă, primul document IMPORTANT semnat la vizita din SUA VIDEO Memorandumul este rezultatul viziunii comune cu privire la rolul strategic al dezvoltarii energiei nucleare in scopuri pașnice și marcheaza angajamentul de a lucra in direcția intensificarii cooperarii in domeniul nuclear civil. Documentul ofera perspectiva consolidarii relațiilor economice dintre cele doua țari și a promovarii obiectivului esențial al asigurarii securitații energetice, ca baza a prosperitații pe termen lung a Romaniei. Memorandumul urmeaza sa serveasca ca baza pentru incurajarea cooperarii bilaterale in promovarea de tehnologii de ultima generație in domeniul nuclear, gestionarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

