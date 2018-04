Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila participa marți dupa-amiaza in Parlament la ”Ora Prim-ministrului”, incepand cu ora 16.00. Propunerea ca premierul sa vina in plenul Camerei Deputatilor a fost facuta de grupul parlamentar al PNL.

- Premierul Viorica Dancila are marti un program incarcat, fiind chemata sa le explice deputatilor unde sunt banii din cresterea economica. Prim-ministrul se va afla la Camera Deputatilor la ora 16,00, dupa ce la ora 12,00 ii va explica presedintelui Klaus Iohannis care sunt efectele salarizarii unitare.

- Saptamana asta se reiau discutiile pe marginea controversatei legi a plafonarii dobanzilor. Iar doi deputati au depus amendamente pentru ca plafonul dobanzii anuale efective sa fie de 50%. Surse din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor confirma faptul ca un deputat PSD a depus amendamente…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, vineri, la reuniunea sefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, context in care a exprimat increderea ca rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obtinute in anul 2017, ca urmare a actiunii…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Datoria publica a Romaniei, calculata dupa metoda europeana, a crescut in 2017 cu 15 mld. lei, in ciuda cresterii economice de 7% care a adaugat la PIB 95 mld. lei peste nivelul din 2016 si a adus bugetului un plus de 28 mld. lei fata de anul precedent. Potrivit datelor Ministerului Finantelor,…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- "Partidele politice și-au facut niște obligații in campania electorala. Acum trebuie sa dea posturi tuturor lipitorilor de afișe, ca sa nu moara de foame. Statul este mama tuturor raniților. Sa nu credeți ca la stat se inghesuie niște luminați, salariati care sa fie in masura sa genereze competența…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- Desi Codul Fiscal nu a fost modificat anul trecut pentru a intra in vigoare de la inceputul anului 2018, Guvernul nu a renuntat la aceasta intentie. Propunerea circula pe la autoritatile locale din Romania, spune Adrian Vascu. Evaluatorul avertizeaza ca nu este posibila estimarea valorii de…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Romania a atras 2 miliarde euro de pe piețele externe printr-o emisiune de euroobligațiuni in doua tranșe, cu maturitați de 12 ani și 20 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe Publice (MFP). MFP a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- „Investițiile publice sunt importante pentru dezvoltarea economica. In primul rand, prin investiții banii merg spre infrastructura: autostrazi, drumuri, poduri, școli, spitale etc, care creeaza avantaje durabile, pe termen lung. In al doilea rand, prin investiții este incurajata economia privata, sunt…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, la finalul unei întâlniri cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ca îsi doreste „cresterea dimensiunii europene” a guvernarii. „Îmi doresc foarte mult cresterea dimensiunii europene…

- Romania si Italia au „o relatie economica excelenta, cladita pe doua decenii de parteneriat strategic, ilustrata de frecventa dialogului bilateral sectorial“, au fost de acord cei doi ministri la Bucuresti.

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene (11,73 miliarde de dolari), un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Datele reprezintă o creştere de 3% a valorii exporturilor,…