- Zeci de protestatari o asteapta, sambata, pe Viorica Dancila la Satu Mare. Jandarmii au format un cordon in fața protestatarilor.„PSD ciuma roșie”, „Fara mici și bere, PSD-ul piere”, „Rușine, rușine, rușine sa va fie”, „Jos Corupția”, „Dragnea infractoru'”, „Dragnea, nu uita, pușcaria-i casa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Viorica Dancila era asteptata de protestatari in fata Casei de Cultura din Cluj-Napoca, unde urma sa participe la o intalnire cu primarii si consilierii PSD Cluj. Desi Guvernul Romaniei detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dancila nu a putut participa la Summitul de la…

- "Aceasta manifestare violenta, jignirile, arata ca nu au argumente. Consider ca violenta e argumentul oamenilor slabi, care nu au proiecte, daca sunt nemultumiti pot sa aduca in atentia opiniei publice orice lucru pe care il considera gresit, dar sa vii sa tipi, sa arunci, nu iti face onoare si ar…

- Jandarmii au intervenit, joi, la Cluj-Napoca blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde urma sa ajunga premierul Viorica Dancila. "Demisia", "Jos Guvernul", „Noi nu vrem sa conduși de hoți” si "Ne e sila de Dancila" au strigat protestatarii stransi in fata Institutului…

- Jandarmii clujeni au intervenit blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde premierul Viorica Dancila a intrat pe o ușa laterala, iar peste 100 de protestatari au fugit in direcția intrarii respective.Premierul Viorica Dancila a ajuns la Institutul de Oncologie…

- Vineri, in București, Cluj Napoca, Sibiu, Craiova, Satu Mare dar și in alte orașe din țara au loc proteste fața de acțiunea regimului Dragnea-PSD impotriva Laurei Codruța Kovesi. Protestul din București a inceput in Piața Victoriei in jurul orei 17.00. Aproximativ 500 de oameni se aflau in fața Guvernului…