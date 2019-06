Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila dezminte zvonul care a captat atenția opiniel publice inainte de Congresul PSD de sambata. Conform unor informații pe surse, Dancila ar fi amenințat ca daca nu va fi susținuta pentru șefia PSD, va demisiona din funcția de premier al Romaniei.Citește și: Se contureaza…

- ''Am discutat pentru demararea unei anchete. Este vorba despe un copil, iar cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Eu am adoptat un copil și știu'', a declarat Viorica Dancila. Intrebata daca a vorbit cu ambasadorul, prim-ministrul a spus: ''Vreau sa am toate detaliile la birou…

- Carmen Dan, despre funcția de vicepreședinte PSD: Nu voi candida pentru un alt mandat "Nu vizez nicio funcție. Sunt vicepreședinte al partidului, daca se va lua decizia sa se faca alegeri și pentru vicepreședinți, nu voi candida pentru un alt mandat. Vom vedea . Din ce s-a stabilit, cel puțin pana…

- Comitetul Executiv al PSD se reunește, joi, de la ora 11.00, iar subiectul principal de discuție vor fi pregatirile pentru Congresul din 29 iunie care va avea loc la Sala Palatului și la care sunt așteptați sa participe intre 3.000 și 4.000 de delegați, au declarat surse din partid, pentru mediafax.Congresul…

- Rovana Plumb a anuntat, luni, la sediul partidului, ca Organizatia de Femei o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al PSD. daca va decide sa candideze la Congresul din 29 iunie. O apropiata a lui Liviu Dragnea, Rovana Plumb a fost intrebata daca il va vizita pe fostul lider in…

- Paul Stanescu a declarat ca a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD din motive personale. Fostul lider PSD nu exclude insa o candidatura pentru un post de vicepreședinte al partidului, la Congresul din 29 iunie.

- „Intr-un partid se obișnuiește sa nu avem același punct de vedere, doar exista democrație. Fiecare iși exprima punctul de vedere, așa e normal. Faptul ca Paul Stanescu și-a dat demisia... mie imi pare foarte rau”, a spus Viorica Dancila, vineri, 7 iunie. Stanescu a invocat motive personale …

- Toader a precizat ca in intalnirea pe care a avut-o cu Viorica Dancila miercuri seara, premierul i-a spus ca nu-i poate cere sa-si dea demisia, ci sa aprecieze el asupra situatiei. „Premierul mi-a spus ieri, textual: Eu nu pot sa va cer demisia, dumneavoastra apreciati, va ganditi si maine ne intalnim…