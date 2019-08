"Cred in familie, in Dumnezeu, in oameni, in munca si in cinste. Cred in poporul roman, care poate mereu sa faca lucrurile mai bune. Orice lucru pe care l-am facut a fost pentru a ajuta mame, copii, tineri, pensionari. Sunt si voi ramane mereu alaturi de oameni. Asta cred ca este menirea omului politic. Asta cred ca este misiunea social-democratiei. De aceea suntem alesi, de aceea guvernam, de aceea conducem tara. Ca sa aducem dreptate, echilibru si progres in societate. Spre deosebire de altii, eu tin cu oamenii. Eu nu lupt impotriva nimanui, ci pentru fiecare roman", a declarat Viorica Dancila.