- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca in sedinta CEX PSD din Parlament marea majoritate a liderilor PSD s-au exprimat impotriva unei intrari Pro Romania in Guvern.„Am abordat subiectul, marea majoritate a colegilor au decis ca nu este oportuna. Noi avem o alianta puternica cu ALDE si…

- ”PSD nu accepta un ultimatum. Discuțiile sunt aplicate intr-o coaliție, este un dialog constructiv. Am discutat despre restructurare, nu o avem in vedere, dar ne gandim la o remaniere și la ajustarea programului de guvernare. Nu putem vorbi despre ultimatum, vorbim despre o cooperare și un dialog…

- „Nu am discutat inca cu domnul Tariceanu. Voi discuta si cu domnul Tariceanu, voi discuta si cu domnul Ponta, avem nevoie de aliante, avem nevoie de discutii cu partenerul nostru de guvernare. Alaturi de noi vrem sa mai vina si alte partide, chiar daca nu sunt partide parlamentare, ma refer la PNTCD,…

- Viorica Dancila a spus ca discuțiile privind candidatura la alegerile prezidențiale ar trebui avute in interiorul partidului și ca declarațiile in spațiul public au ca singur scop crearea de imagine. "Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca ceea ce avem de discutat trebuie sa se…

- Viorica Dancila e nevoita sa candideze la prezidentiale ca sa transmita un mesaj de forta in partid, deci refuza sa-l sustina pe Tariceanu. Liderul ALDE ameninta ca rupe coalitia daca nu e sprijinit de PSD, iar Gabriela Firea negociaza cu Ponta si Tariceanu, potrivit unor surse politice. Ce avantaje…

- Traian Basescu a comentat, la Romania TV, situația care ar urma sa aiba loc in scurt timp, mai exact la alegerile prezidențiale din acest an. El a facut referire la șansele pe care Klaus Iohannis le are de a mai sta la Cotroceni pentru inca un mandat. „Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis…

- Senatorul USR George Dirca, presedintele Comisiei pentru constitutionalitate din Senat, a transmis ca PSD-ALDE „calca in picioare vointa romanilor din 26 mai” prin numirea fostului europarlamentar Renate Weber in functia de Avocat al Poporului.„PSD-ALDE calca in picioare voința romanilor din…

- ”Va recomand sa puneti motiunea intr-un plic si sa i-o trimiteti domnului Iohannis la Cotroceni”, a zis Viorica Dancila la dezbatere. Viorica Dancila a declarat ca opoziția nu iși dorește cu adevarat sa vina la guvernare, precizand ca partidele care susțin moțiunea de cenzura sunt ”Alianța…