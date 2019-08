Viorica Dăncilă: Prima rectificare bugetară din acest an este una pozitivă Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca prima rectificarea bugetara din acest an este una pozitiva, prin care se asigura "plata majorata a salariilor si pensiilor si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare". "Discutam in sedinta de Guvern de astazi prima rectificare bugetara din acest an. Este o rectificare pozitiva prin care asiguram plata majorata a salariilor si pensiilor, inclusiv noua crestere pe care o vom aplica incepand cu 1 septembrie anul acesta. De asemenea, aceasta rectificare asigura si continuarea proiectelor de investitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

