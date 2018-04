Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, intrebata despre desecretizarea protocoalelor intre Parchet si SRI, ca trebuie sa se ajunga "la un moment zero", precizand ca "pentru sanatatea societatii si pentru cresterea increderii in institutiile statului, trebuie sa vedem tot ce se intampla".

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandermeriei, ca va merge la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pentru ca asa i se pare firesc si pentru ca vrea sa aiba o colaborare buna cu acesta, iar discutiile vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, raspunzand…

- Probleme mari pentru sefa DNA Laura Kovesi (foto stanga), zisa "Nefertiti" sau "Slujirea", dupa desecretizarea ilegalului protocol SRI-PICCJ, pe care l-a semnat in 2009, in calitate de Procuror General al Romaniei, alaturi de sefii Serviciului de la acea data George Maior si Florian Coldea. Dupa ce…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.Citeste si: …

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial.Citeste…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General în anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

Premierul Viorica Dancila a stalcit din nou limba romana in timpul unui discurs pe care l-a sustinut in Parlament cu ocazia aniversarii unirii dintre Romania si Basarabia.

- "Nu a fost facuta nicio evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere" Premierul Viorica Dancila a infirmat, joi, o posibila remaniere guvernamentala, asa cum s-a vehiculat în spatiul public, si a reafirmat ca orice evaluare a membrilor Cabinetului pe care îl conduce se va face în…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Executivul va adopta in sedinta de miercuri un act normativ pentru acordarea terenului necesar pentru construirea Spitalului Metropolitan in zona Pipera, investitie care ar putea sa ajunga la 300 de milioane de euro.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a desecretiza protocoalele incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, urmand apoi…

- Joi, 22 martie 2018, premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova vin in Dambovita. Potrivit informațiilor oferite de vicepreședintele PSD Dambovița, Monica Ilie, programul oficialilor se prezinta astfel: Deplasare Tartașești-Titu Vizita pe șantierul fabricii Arctic de la Ulmi…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a informat ca doreste sa desecretizeze protocolul SRI-DNA, iar inainte de a face acest lucru a cerut o intalnire cu membrii comisiei, titreaza News.ro. Știre in curs de actualizare…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

Al doilea om in stat a ales sa faca o scurta referire la demersul facut de DNA in cazul unei plangeri ce l-ar viza, odata ce presa i-a adresat intrebari in acest sens. Si anume a mentionat ca nu a fost anuntat in aceasta privinta. "Ma bucur ca traiesc in aceasta Romanie care devine tara […] Plangere…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Republicii Serbia a precizat ca a transmis…

- Tudor Sisu, component al trupei „La Familia” a avut o reactie neasteptata la adresa procurorilor, carora le-a luat apararea, desi a avut mult de suferit din cauza acestora. Tudor Sisu a stat aproape 4 ani in inchisoare, fiind condamnat de doua ori pentru detinere si consum de droguri. Cu toate acestea,…

- Premierul Viorica Dancila a fost asaltata de jurnalisti cu intrebari, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii Casei Regale. Prim-ministrul a avut insa o reactie neasteptata cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, inaintata recent de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- Ministrul Justiție, Tudorel Toader, a facut joi seara anunțul care a zguduie din temeCererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA are nevoie si de avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Care vor fi urmatorii pași și cum se vor arunca zarurile pentru șefa DNA. Intre…

Mama Anastasiei Cecati, actrița din Republica Moldova ucisa de propriul soț, care apoi și-a luat viața, incearca sa obțina tutela fetiței de numai 3 saptamani pe care cei doi o aveau impreuna, anunța Publika.md.Fetița este internata in aceste momente intr-un spital din Chișinau.

Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: "Nu ma intereseaza". Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila, de joi seara, de la Antena 3. In primul interviu de dupa demisia din fruntea Guvernului, Tudose afirma ca inventarul problemelor gasite de Dancila la Palatul Victoria nu reprezinta o critica la adresa cabinetului condus de…

Reactie de ultim moment a prim-ministrului, dupa ce a primit critici pentru afirmatiile facute in cadrul unei emisiuni tv. Premierul Viorica Dancila iși cere scuze…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…

Solicitata sa raspunda acestor acuzații, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a negat pentru Ziare.com ca a avut vreodata astfel de discutii cu Iorga sau orice alt procuror. "Nu a existat nici o discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaiela despre un dosar despre vreun ministru…

Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe, ea precizand ca nu este "intr-o situație foarte confortabila". Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu…

Premierul Viorica Dancila a oferit o reacție dura, in urma inregistrarilor prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3. "E ingrijorator pentru fiecare…

DNA a reacționat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a aparut in inregistrari la Antena 3 in care acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat și plantat dovezi in anumite dosare. Afaceristul fugar Sebastian Ghița a fost printre primii care a reacționat la dezvaluirile fostului parlamentar.

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

Mihaela Buzarnescu (43 WTA/29 de ani) a avut un salt impresionant in clasamentul WTA in 2017, insa a refuzat echipa de Fed Cup a Romaniei. Jucatoarea de tenis, care a pierdut finala de la Hobart, susține ca a fost convocata pentru meciurile de la Fed Cup din acest weekend cu Canada, insa a spus pas.

- Simona Halep a explicat, marți, pe pagina sa de Facebook, din ce cauza a decis sa nu joace in intalnirea cu Canada, din Fed Cup. Numarul doi mondial susține ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian...

- Reacție dura a jurnalistului Vlad Petreanu, dupa anunțul de joi al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) cu privire la cel mai mare dosar de coruptie din istoria tarii, dosarul Microsoft. Vlad Petreanu susține ca e „o situație foarte grava” și trebuie pedepsiți cei vinovați de acest eșec.„A…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament ca saluta decizia luata de Guvernul Dancila de a renunta la serviciile SPP. "Am vazut o decizie importanta a membrilor cabinetului si a premierului. (...) Eu nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu…

Premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general adjunct, Codrin Ștefanescu, a fost invitat sa comenteze decizia Executivului la Antena3.„Am vorbit…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- UDMR este in doliu dupa decesul senatorului Verestoy Attila. Fostul consilier prezidential si lider UDMR, Peter Eckstein Kovacs, a marturisit intr-o interventie prin telefon la Romania TV ca politicianul a fost un om-cheie in partid, un om politic de baza pentru minoritatea maghiara."Nu imi…

Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, in locul acestuia fiind numit, pentru sase luni, Catalin Ionita. Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare…

Doar cateva minute mai tarziu fața de anunțul ca PSD ii retrage sprijinul politic lui Tudose, fostul premier Victor Ponta a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa rivalului sau, Liviu Dragnea, dar și la adresa partidului din care, atația ani a facut parte și chiar l-a condus. Vizibil…

Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca in partid și-a bagat coada „un drac" care ar proveni din exterior. „Și-a bagat dracul coada in PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu este Ponta, dracul nu este de la noi este din exteriorul partidului. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie…

Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din...

La aproape doua ore de cand ajunsese la Parchetul General, pentru a da declaratii in ancheta privind microfonul pe care a anuntat ca l-a gasit in locuinta pe care a inchiriat-o, in Bucuresti, ministrul de Interne a parasit sediul PICCJ, cu cateva minute inainte de ora 12 si jumatate. Daca la sosire…

"Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut sa ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corecta. Persoana imi daduse profilul de Facebook al celui pe care il banuia și imi spusese ca autorul lucreaza la Brigada Rutiera. Am zambit inițial, dar l-am luat…

Un nou scandal s-a iscat pe seama primei doamne a Frantei, Brigitte Macron. Totul a plecat de la atitudinea sa fata de statutul pe care il are, abuzand in mod nepermis si incalcand protocolul care prevede ca la ceremoniile oficiale ea trebuie sa stea in spatele sotului sau. Dar... Brigitte Macron REFUZA.

Incendiu la Iara. A fost nevoie de trei masini de pompieri - VIDEO Trei mașini de pompieri, de la Turda și garda Baișoara au intervenit noaptea trecuta pentru stingerea unui incendiu de amploare izbucnit la Iara. Focul a fost lichidat abia în jurul orei 23, dupa ce a mistuit 200 mp. dintr-o…

Ce a facut un pasager, suparat ca a asteptat prea mult avionul - VIDEO Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii,…