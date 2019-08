Stiri pe aceeasi tema

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a declarat ca trei ipoteze pentru perioada urmatoare ar fi demisia premierului Viorica Dancila, un vot pe restructurarea in Parlament sau un vot pentru moțiunea de cenzura, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț in toiul nopții al lui Alexandru Cumpanașu! Ce…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedenta, pe care a votat-o. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, relateaza Mediafax.Kelemen Hunor…

- ”Carmen Dan este dezinformata! Niciodata PSD nu va ceda presiunilor președintelui. Intram intr-o campanie impotriva președintelui Iohannis, deci in niciun caz nu trebuie sa luam decizii care sa il ajute”, a zis Vorica Dancila. Reacția vine dupa ce Carmen Dan a spus ca Viorica Dancila a cedat presiunilor…

- Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca Guvernul va inființa un departament pentru monitorizarea proiectelor de investiții in infrastructura, care va furniza rapoarte saptamanale. Premierul a adaugat ca „cine nu va respecta termenele stabilite va pleca acasa, fara excepție”. Citește și: Dezvaluirile…

- ”Va recomand sa puneti motiunea intr-un plic si sa i-o trimiteti domnului Iohannis la Cotroceni”, a zis Viorica Dancila la dezbatere. Viorica Dancila a declarat ca opoziția nu iși dorește cu adevarat sa vina la guvernare, precizand ca partidele care susțin moțiunea de cenzura sunt ”Alianța…

- La Parlament se poarta ultimele negocieri pe motiunea de cenzura inaintata de Opozitie. Se numara fiecare vot, de o parte si de alta. Premierul si liderul PSD Viorica Dancila sustine ca nu are emotii si declara ca are incredere in colegii ei.

- Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul moțiunii de cenzura „Nu am nicio emoție, am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianța", a declarat Viorica Dancila. Intrebat daca va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE,…