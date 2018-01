Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Victor Dancila, fiul premierului propus de PSD, scria pe Facebook în februarie 2017, când mama sa condamna la Bruxelles protestele masive împotriva Ordonantei 13, un mesaj împotriva președintelui Klaus Iohannis.

- “Din ce am vazut pe rețelele de socializare (...), se cere cu putere respingerea doamnei Viorica Dancila. Și chiar respingerea oricarui alt premier promovat de PSD”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri, 17 ianuarie, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3. Cu privire la declanșarea…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan dezvaluie, pe Facebook, ca propunerea colegei sale Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei a starnit ”perplexitate și amuzament” in Parlamentul European.

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan este total nemultumit de nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. El a scris cuvinte acide pe pagina personala de Facebook. "Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mana presedintelui Klaus Iohannis, acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea in urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”.

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dancila sa fie propunerea de premier pe care partidul o va inainta președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de astazi, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din funcție. Daca Iohannis va accepta propunerea PSD-ALDE, Romania…

- Dupa ce Mihai Tudose a demisionat, mai-marii Partidului Social Democrat au ales, marți, ca propunerea formațiunii pentru funcția de premier sa fie europarlamentarul Viorica Dancila. Ramane de vazut daca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi de acord cu aceasta propunere. In cazul in care Dancila…

- ”Am fost puțin surprinsa, pe surse se vehiculau diverse nume, insa tot ceea ce pot sa spun este ca doamna Dancila, pe care o cunosc din activitatea noastra de la Bruxelles și dintr-o relație personala decenta și normala, este un om mai puțin obișnuit pentru ceea ce am avut pana acum, daca o comparam…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- Fostul ministru Monica Macovei susține ca președintele Iohannis trebuie sa puna punct jocului lui Dragnea și sa propuna un premier care sa susțina anticorupția și care sa ceara Parlamentului sa respinga modificarea Codurilor penale, dezincriminarea unor infracțiuni sau vreo propunere de grațiere…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Sedinta Comitetul Executiv al PSD s-a incheiat, iar liderii social-democrati au votat-o pe Viorica Dancila, europarlamentar de Teleorman, pentru functia de premier, votul inregistrand o singura abtinere. Viorica Dancila este propunerea de premier cu care PSD va merge in fata presedintelui Klaus Iohannis,…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Fostul ministru Ionuț Vulpescu iese la rampa in contextul in care PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- "Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Fostul premier din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a declarat in aceasta seara, in cadrul unei emisiuni la TVR, ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american. In aceeași emisiune, Nastase l-a acuzat pe președintele…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- Europarlamentarul Daniel Buda lanseaza un atac dur la adresa Guvernului si sustine ca "procedura de infringment pentru deficit excesiv impotriva Romaniei este tot mai aproape de a deveni o realitate, iar viitorul nostru este jucat la ruleta ruseasca de Dragnea și Tudose" . "Guvernul Tudose…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca scopul protestului de la Palatul Parlamentului este și acela de a trage un semnal de alarma catre toți parlamentarii, "care mai asculta de ordinele lui Dragnea", ca, ''daca vor mai continua pe drumul acesta'', nu vor mai intra in Legislativ.…

- Deși, judecand dupa ultimele evoluții, Partidul pare mai strans ca niciodata in jurul conducatorului iubit și s-a transformat efectiv intr-o mașina de vot, doar-doar l-o scapa de gratii pe tovarașul din Gratia, in PSD exista totuși voci – puține, ce-i drept, dar curajoase – care indraznesc sa creada…

