"Eu vad preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019, ca pe un proiect national. Aici nu vorbim de persoane, vorbim despre Romania, despre un examen pe care trebuie sa il dea Romania in fata Europei si pentru ca acest examen sa fie obtinut cu o nota mare, pentru a avea succes (...), acest lucru presupune (...) un consens intre institutiile statului, (...) in clasa politica, o dorinta a fiecaruia dintre noi de a ne implica in acest proiect national. (...) Cred ca societatea romaneasca, partidele politice, clasa politica trebuie sa dea dovada de foarte multa responsabilitate,…