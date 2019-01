Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca preluarea de catre Romania a responsabilitatii de presedinte al Consiliului Uniunii Europene reprezinta o misiune deosebit de onoranta pentru tara noastra, ce va fi posibila cu sprijinul si implicarea…

- In contextul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie a.c., prim-ministrul Viorica Dancila a participat, miercuri, 23 ianuarie a.c., la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului, organizata de Congresul Evreiesc European, sub patronajul președintelui Parlamentul…

- Bruxelles, 23 ian /Agerpres/ - Combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile de pe agenda Presedintiei romane a Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, organizata de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, ca viziunea Romaniei in ceea ce privește președinția Consiliului UE se concentreaza in jurul ideii de coeziune, inclusiv ducerea decalajelor intre state, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție,…

- Mesaje dure ale liderilor principalelor grupuri politice din Parlamentul European cu ocazia prezentarii de catre Viorica Dancila a prioritatilor Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene. Presedintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat marti, in plenul in care…

- „Referitor la protestul de astazi, responsabil de masurile de securitate pentru acest eveniment este SPP, iar structurile ministerului vor colabora cu aceasta institutie conform planului de masuri stabilit. Nu vreau sa comentez in niciun fel decizia celor care vor sa organizeze aceste proteste legat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Votul dat la rezolutia Parlamentului European privind statul de drept din Romannia a aratat ca PSD si Guvernul Dancila mai atrag doar sustinerea unor partide extremiste, populiste sau care au un mesaj clar impotriva Bruxelles-ului.