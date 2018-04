Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca a solicitat Secretariatului General al Guvernului desecretizarea listei pentru toate imobilele date catre alte institutii, inclusiv catre SRI.Intrebata la Parlament daca va desecretiza lista cu imobile pe care le are RA-APPS si pe care le-a cedat…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a facut praf Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent.Citeste si: Lovitura GREA pentru Ciolos, dupa infiintarea partidului!Unul…

- Premierul Viorica Dancila a dispus constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, printr-o decizie publicata luni in Monitorul Oficial. Comitetul director pentru e-guvernare, comitet interministerial, se va ocupa de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare la nivelul institutiilor…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, in sedinta de joi a Guvernului, despre efectele inundatiilor din ultima perioada, apreciind ca este important ca nu sunt persoane in pericol si ca numarul locuintelor afectate este mic. ”Cresterea temperaturii si topirea rapida a zapezii a creat probleme…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul vizitei efectuata la santierul de la Ulmi, unde Arctic construieste cea mai mare fabrica de electrocasnice din sud-estul Europei, ca, impreuna cu ministrii din Cabinet, cauta solutii ca Romania "sa devina un loc din ce in ce mai atractiv pentru…

- Marian Oprișan a declarat, la finalul unei ședințe PSD, ca Victor Ponta a vrut sa-l bage in inchisoare. ”Daca vreti, luati foarte frumos, si vi-l pun la dispozitie, apelul pe care Victor Ponta l-a facut la sentinta mea de achitare in procesul pe care l-am avut si care a fost ordonat de Traian Basescu.…

- Printr-un comunicat de presa al PSD Vrancea, președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan confirma afirmația vehiculata in mediul public: Astazi, 19 martie 2018, dupa ședința BPN, am declarat ca fostul prim-ministru Victor Ponta a vrut sa ma bage in pușcarie. Va rog sa consultați Apelul formulat abuziv in…

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice cu celeritate daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut astazi o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. "Relația de parteneriat intre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor publice locale, Liviu…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie.

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului, anunța Guvernul. „Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind rechemarea consulului general la Toronto (Canada), Mugurel Ioan Stanescu, la solicitarea acestuia. Conform proiectului de HG, publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Mugurel Ioan Stanescu este rechemat din calitatea de consul…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour. Decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, domnul Bogdan Gheorghe Trif, a participat, atat in țara, cat și la Berlin, la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului…

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ pentru a discuta despre problemele legate de accesarea finanțarilor europene. Primul ministru le-a promis edililor ca se vor gasi soluții pentru simplificarea procedurilor. Premierul Viorica Dancila o intalnire…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul pune in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta care prevede comasarea a sapte declaratii fiscale, inclusiv a declaratiei 600, ea precizand ca Executivul incurajeaza depunerea declaratiei unice in mediul online.

- Premierul Viorica Dancila spune ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, Dancila a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in care isi defaimeaza tara.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile"…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- PSD așteapta propuneri de la Guvern, privind comasarea sau restructurarea unor instituții de stat. Anunțul a fost facut luni, la sediul partidului, de catre președintele formațiunii, Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dancila spune, insa, ca nu a avut loc nicio discuție pe aceasta tema și nu are legatura…

- Ți-ai schimba locul de munca, dar nu prea vrei? Dar totuși parca ai vrea mai mulți banuți sau macar ceva mai mult timp liber? Ei bine, cere o contraoferta, scrie eJobs . Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi. Aplica la un nou job In primul rand, trebuie sa aplici la un nou job. Fie cu ajutorul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate…

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- Vești bune! Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in debutul ședintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonața de urgența prin care angajaților cu contracte part-time li se vor reține contribuții doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- MAI a anunțat ca 28.000 de polițisti vor beneficia de majorari salariale intre 5-10%, de la 1 februarie. Mai mult de 3000 dintre aceștia vor primi, in premiera, sporul de risc și suprasolicitare neuropsihica. Sindicaliștii SNAP au precizat care sunt sumele de bani pe care le vor incasa polițiștii și…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Executivul a aprobat pe 11 ianuarie Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin învațamântul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind învatamântul dual conform standardelor europene. Regulamentul stabileste…

- PSD, aflat in mare fierbere, grabește organizarea Comitetului Executiv Național, care era inițial programat pentru 29 ianuarie. Oamenii știuți ca fideli lui Liviu Dragnea cer organizarea rapida a CEx-ului Național, in frunte cu Gabriela Firea, care se arata ingrijorata de soarta țarii, tarata intr-o…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…