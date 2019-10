Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, anunta ca, in cazul in care vor exista senatori si deputati ai PSD care vor merge sa voteze Guvernul, acestia "vor suporta sanctiunile". Ea adauga ca nu crede ca vor exista "tradari", in conditiile in care PSD a anuntat ca nu va sustine Guvernul format de Ludovic Orban.…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta „consecințele” daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.„E o decizie pe care am luat-o, toți președinții…

- Toata lumea. PSD se teme ca s-ar putea sa tradeze cativa parlamentari momiti de Victor Ponta si astfel sa treaca motiunea si sa cada guvernul. PNL se teme ca ALDE si Pro Romania ar putea trada trecand alaturi de PSD. Suspiciuni de tradare din toate directiile, in toate partidele. Azi se da votul. Deci…

- Guvernele Romaniei si al SUA urmeaza sa semneze marti un acord pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. Acordul va fi semnat de Cosmin Ghita, directorul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, si secretarul american al energiei,…

- Guvernul ar putea aproba, in ședința de luni, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Spitalul Regional de Urgența Cluj”. Pe ordinea de zi se afla și un proiect de modificare a HG privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor.Executivul…

- Prezent in studioul emisiunii News Magazin de la A3, Viorel Catarama, candidat la președinția Romaniei susținut de partidul politic Dreapta Liberala a lansat un atac de o duritate extrema la adresa liderilor partidelor parlamentare.Citește și: S-a MIȘCAT pamantul in toiul nopții - Cutremur…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, facand referire la sustinerea PSD pentru Teodor Melescanu la functia de presedinte al Senatului, ca ceea ce s-a intamplat "a creat o bulversare totala a Parlamentului", transmite Agerpres. "Marturisesc ca ceea ce s-a intamplat astazi la Senat a creat…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu este una dintre variantele PSD pentru sefia Senatului, sustin surse politice pentru Adevarul. Conditia pusa de premierul Viorica Dancila: Melescanu sa rupa cativa parlamentari de la Tariceanu, care ulterior sa sprijine Guvernul in Parlament la votul de restructurare si…