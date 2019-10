Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii lanseaza marea provocare premierului Viorica Dancila și o invita in Parlament pentru a cere un vot de incredere pentru Guvern. Ponta ii transmite Vioricai Dancila sa mai vada pana atunci ce parlamentari mai poate cumpara.Citește și: Moțiunea de cenzura,…

- Dancila a fost intrebata sambata, in conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, daca a avut discutii in ultima perioada cu Victor Ponta, spunand: "As vrea sa nu mai discut despre Victor Ponta, nu este o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Nu am discutat…

- "Nu-mi dau demisia. Nu iesim de la guvernare. Cei lasi, slabi, trebuie sa plece. Vom vorbi despre organizare, despre stadiul in care suntem cu strangerea de semnaturi, de problemele din fiecare judet si de problemele guvernamentale. La acest punct vreau sa aud opinia colegilor din fiecare judet",…

- Viorica Dancila exclude categoric retragerea din cursa pentru alegerile prezidentiale. Intrebata de jurnalisti daca ia in calcul aceasta varianta, presedintele PSD spune ca nu s-a gandit vreo clipa sa...

- Frecușurile din interiorul Coaliției și atacurile lui Victor Ponta nu sunt singurele lovituri pe care le-a primit Viorica Dancila. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Attila Korodi, a precizat ca nu se...

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini aceasta…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Vaslui, ca va merge in tandem cu un premier, la alegerile prezidentiale. Numele lui Eugen Teodorovici a fost vehiculat ca posibila propunere de premier. "Am in vedere mai multe persoane, am in vedere o persoana care s-ar descurca foarte bine si…