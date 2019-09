Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca Guvernul pe care il conduce nu este unul „esuat“ asa cum a spus presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului se joaca cu cuvintele si ca este foarte usor sa jignesti.

- Premierul Viorica Dancila a facut, joi seara, declarații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat, cu cateva ore mai devreme, ca remanierea propusa de PSD este neconstituționala și ca nu va numi nici un ministru pana ce Guvernul nu va fi validat in Parlament."Am asistat astazi la un…

- Aflat in SUA, unde s-a intalnit cu Donald Trump, Klaus Iohannis nu a ratat ocazia de a o ironiza pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a spus, inainte de aceasta vizita, ca seful statului trebuia sa discute cu Guvernul si cu Parlamentul despre acest lucru.”Simpatica doamna premier, trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca sunt bani de pensii si salarii, adaugand ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect "nu-si au locul"."Legat de afirmatia domnului presedinte Iohannis, am vazut acest lucru spus de foarte multe ori si de fiecare data am spus: sunt bani de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca sunt bani de pensii si salarii, adaugand ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect "nu-si au locul". "Legat de afirmatia domnului presedinte Iohannis, am vazut acest lucru spus de foarte multe ori si de fiecare data am spus: sunt bani…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca in administrația publica NU vor avea loc concedieri. Dancila spune ca Guvernul are bani de pensii și salarii. Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii' "Am vazut acest lucru de foarte multe ori. De fiecare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a implicat deloc in acțiunile exercitate de Romania in timpul președinției rotative a Uniunii Europene, dar cu toate acestea a cules toate laudele din extern.”Ceea ce ne-a intristat a fost faptul ca a fost unii n-au avut…

- Consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Lucian Croitoru, se intreaba daca sistemul public de pensii sau de asistenta sociala este in faliment, in condițiile in care Guvernul vrea sa-i oblige prin lege pe copii sa le ofere un procent din caștigurile proprii parinților la batranețe.…