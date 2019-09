Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca PSD il va da in judecata pe presedintele Klaus Iohannis pentru afirmatia ca Guvernul este corupt. Dancila a anuntat ca PSD il va „actiona in judecata” pe presedinte pentru afirmatia „acest guvern corupt”. „„Legat…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-ar fi certat in ședința de guvern de marți, conform unor surse citate de postul de televiziune Antena 3. Tensiunile și discuțiile in contradictoriu au inceput inainte de ședința și au continuat in timpul ședinței Executivului. Motivul…

- Guvernul a adoptat, marți, hotararea privind programul calendaristic la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (al doilea tur). Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, in zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al doilea tur pe 22,…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. Cei doi Inalti Oficiali urmeaza sa mai aiba o intrevedere in perioada urmatoare , transmite Guvernul, intr-un comunicat de presa. „Prim-ministrul…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a transmis luni ca in absența premierului de la ședința coaliției nu s-a discutat despre masurile propuse de ALDE pentru restartarea guvernarii și ca premierul Viorica Dancila trebuie sa aleaga pana miercuri intre relansare și supraviețuire. In timpul…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca Guvernul va adopta mai multe ordonante de urgenta ca urmare a cazului de la Caracal. “Am spus ca nu mai intervin in justiție, dar eu cred ca este necesar, o obligație morala, sa dau aceasta OUG in care sa avem inchisoare pe viața pentru crime, sa inasprim pedepsele…

- Ministrul de interne, Nicolae Moga, a spus ca evenimentele din 10 august 2018 au fost nefericite si cere ca niciun roman sa nu mai fie batut de jandarmi, subliniind ca nici fortele de ordine nu trebuie ranite de catre cetatenii rauvoitori. „Functia asta de ministru al Afacerilor Interne este o functie…