Viorica Dancila: Pe Infrastructura mai sunt multe de realizat, dar acest Guvern a facut pasi importanti

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul demis Viorica Dancila a afirmat sambata, in timpul unei vizite pe santierul soselei de centura a municipiului Bacau, ca mai sunt multe lucruri de realizat in domeniul infrastructurii, dar in ultimii doi ani au fost facuti pasi importanti in acest domeniu. "Nu am realizat…

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Presedintia Romaniei, a omis din declaratia de avere venitul realizat de sotia sa, Olguta Dana Totolici, desi legea prevede ca toti candidatii trebuie sa declare si banii incasati de partenerii de viata.Liderul USR a profitat de o portita legala,…

- Președintele USR, Dan Barna, a spus ca USR ar semna pactul cu PSD ”pentru bunastarea romanilor”, doar daca Viorica Dancila demisioneaza din funcția de prim-ministru, iar PSD semneaza un pact politic pentru organizarea alegerilor anticipate.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a scris, pe Facebook, ca decizia premierului Viorica Dancila de a depune o plangere in instanța impotriva președintelui Klaus Iohannis privind declarațiile acestuia despre un "Guvern corupt" este o soluție prin care "sa te umpli de penibil definitiv", potrivit Mediafax."Caldura…

- Ziarul Unirea Proiect pe fonduri europene, realizat de Guvern. Investiție de 45 de milioane de lei pentru managementul privind dizabilitatea In deschiderea ședinței de guvern, Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, a declarat ca executivul va aproba cheltuirea a peste 45 de milioane de lei in ...…

- FOTO – Arhiva Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca programul Rabla va fi suplimentat cu inca 20.000 de vouchere in valoare de cate 6.500 de lei, suma totala fiind de 135.000.000 de lei, transmite Mediafax. „Aprobam suplimentarea fondurilor pentru programul «Rabla»…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila de amanare a inceperii școlii pana pe data de 16 septembrie este „absurda și lansata cu total dezinteres fața de elevii din intreaga țara”, susține Federația Elevilor din Romania. Elevii cer ministrului Educației sa respinga propunerea.Federația Elevilor…

- "Dupa ce vorbeste cu mine la telefon si ma anunta in prezenta premierului ca ajunge in 20 de minute la minister, ministrul de Interne anunta de la Guvern ca-si da demisia in timp ce eu ma aflam in biroul lui pentru a-i preda solicitarile privind clanurile interlope din judete!!!!!. VOI MAI INTELEGETI…