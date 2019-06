Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a scris joi, pe noul sau cont de Facebook, ca va face tot posibilul sa readuca agenda publica "pe traseul normalitatii". Postarea, care incepe cu un citat din Winston Churchill - "Succesul nu e final, esecul nu e fatal: ceea ce conteaza e curajul de a continua"…

- Deputatul USR Tudor Pop a scris, pe Facebook, ca nu alegatorii fac agenda publica, in contextul in care un proiect de lege depus de USR la Parlament care propune reglementari mult mai dure pentru comertul cu tutun starnit discutii aprinse in online. Ulterior, Tudor Pop si-a cerut scuze fata de alegatori,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, considera ca, prin decizia data luni de Instanta suprema, agenda personala a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, nu mai este suprapusa cu agenda publica. "Sa ne intoarcem intr-o lume normala. Agenda personala a domnului Dragnea nu mai e suprapusa cu agenda publica. Romania…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, amintește pe pagina sa de Facebook de cazul bilețelului prin care Winston Churchill ii propunea lui Iosif Stalin imparțirea mai multor state europene dupa Al Doilea Razboi Mondial, in contextul controverselor privind trecutul lui Augustin Lazar.Șerban…