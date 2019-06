Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, spera sa fie mai multi candidati la sefia partidului, iar conducerea sa fie una colectiva, pentru ca decizia nu trebuie luata de un singur om. "Nu am vorbit despre candidaturi la sefia PSD, dar eu sper sa avem mai multi candidati, pentru…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat, vineri, ca si-a dat demisia din functia de presedinte executiv interimar al partidului din "motive personale". "Din motive personale mi-am dat demisia din functia de presedinte executiv interimar", a spus Stanescu, vineri, dupa sedinta conducerii PSD.…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cadrul Congresului PSD din 29 iunie se va alege un nou președinte al PSD, iar candidatul la prezidențiale va fi ales in toamna, dupa ce vor fi efectuate sondajele.”Intr-un partid este normal sa nu avem același punct de vedere. Faptul…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a explicat ca liderii PSD nu trebuie sa se grabeasca cu organizarea Congresului, alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb, tabara Vioricai Dancila iși dorește…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la finalul Biroului Permanent National, ca partidul nu este de acord cu organizarea referendumului pentru revizuirea Constitutiei, la alegeri. Social-democratii au discutat, in sedinta, varianta organizarii acestui scrutin…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.Citește și: ULTIMA ORA - O mașina a LUAT FOC in mers, in Capitala…

- Comitetul Executiv National al PSD ar putea stabili in sedinta de marti data la care va fi organizat un congres pentru alegerea noului presedinte al partidului si pentru stabilirea candidatului social-democratilor la alegerile prezidentiale, a declarat presedintele interimar al partidului, Viorica…