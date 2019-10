Stiri pe aceeasi tema

- Dancila: APIA a reusit sa autorizeze plata a aproape 440 de milioane de euro Guvernul a asigurat fonduri astfel incat, pana la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro sa fie platiti fermierilor sub forma de avans, a declarat luni prim-ministrul demis Viorica Dancila. "Am inceput la timp…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2019 va demara Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2019. In conformitate cu Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre pot…

- Suma totala autorizata pana in prezent la plata pentru Campania 2018 este in valoare de 2,62 miliarde euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), precizand ca plafonul alocat Romaniei pentru platile directe, pentru Campania 2018, este de 1,912 miliarde euro. Conform…

