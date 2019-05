Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta privind referendumul va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, ea precizand ca forma finala a acesteia va fi rezultatul unei discutii prealabile cu secretarul general al Executivului si cu reprezentantii AEP. "Pentru…

- El a fost prezent la conferinta presedintilor institutiilor supreme de audit din statele membre ale UE, organizata la Bucuresti in contextul presedintiei Romaniei la Consiliul UE. "Relatia dintre Parlament si Curtea de Conturi este o relatie de colaborare, dar si de control, Parlamentul exercita…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- Premierul Viorica Dancila si-a exprimat increderea, marti, ca institutiile de audit din statele membre UE isi vor consolida rolul de gardian modern al finantelor publice, preocupat de utilizarea corecta a resurselor si implementarea eficace a proiectelor in beneficiul cetatenilor si al comunitatilor.…

- Sefa Executivului a participat la conferinta intitulata "Inovarea in domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene si cresterea rolului de indrumare al Institutiilor Supreme de Audit in beneficiul societatii", organizata de Romania in contextul detinerii presedintiei Consiliului UE. "Una…

- "In acest moment, suntem cu totii convinsi ca proiectul european are nevoie de un nou implus, de viziune de viitor si, pe baza acestei viziuni comune, de solutii pe termen lung. Romania, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului UE, are responsabilitatea, dar si sansa de a participa activ…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca o decizie privind modificarea OUG 114/2018 "trebuie sa se plieze pe realitate, si nu pe considerentele unei persoane sau alteia". "Eu cred că nu trebuie să ne grăbim şi să venim cu anumite concluzii pe care le luăm…