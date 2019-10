Viorica Dăncilă: Opoziţia nu are suficiente voturi pentru moţiunea de cenzură "Am avut surpriza de a constata ca Opozitia realmente fuge de propria motiune. Singurul lucru pe care au reusit sa il demonstreze este ca nu au suficiente voturi pentru motiune", a spus Dancila, intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul PSD, conform Agerpres.



Ea a acuzat Opozitia de "taraganare" in cazul motiunii de cenzura. "Aceasta taraganare arata cat de tare isi doreste sa vina la guvernare", a afirmat Dancila. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

