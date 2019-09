"Am cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta", a spus Dancila la deschiderea Forumului romanilor de pretutindeni, eveniment ce are loc in Bucuresti.

Pana acum, s-au inscris aproximativ 20.000 de persoane din diaspora la votul prin corespondenta.