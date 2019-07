Viorica Dăncilă: Obiectivul e câștigarea prezidențialelor. Va fi o sancțiune pentru cei care nu performează Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat sâmbata, dupa Comitetul Executiv Județean Ialomița, ca obiectivul formațiunii este sa câștige alegerile prezidențiale, precizând ca vor exista sancțiuni pentru cei care nu performeaza în aceasta direcție, transmite Mediafax.



"Trebuie ca cel care va intra în cursa pentru prezidențiale sa aiba un procent bun în sondaje, dar în același timp sa fie susținut de organizații, pentru ca într-o lupta nu poți sa intri singur. Trebuie sa te asiguri ca ai în spatele tau toți liderii de organizații,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

