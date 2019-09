Stiri pe aceeasi tema

- "Revin din nou cu o somatie adresata inca-premierului Dancila sa retraga candidatul pentru functia de comisar european. Sansele candidatului propus in mod ilegal de premierul Dancila, impotriva prevederilor Legii 373, este un candidat care nu are sanse sa treaca de votul comisiei de specialitate.…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- S-a dumirit și Tomac... Eugen Tomac a declarat ca Viorica Dancila stie ca Rovana Plumb are sanse minime fie comisar european. „Cu nerusinare fara margini, Dancila vine si ne cere s-o votam pe Plumb la Bruxelles pentru functia de comisar. Ma intreb cat tupeu poti avea sa ceri, de dragul unui „patriotism”…

- Sindicatul Solidaritatea Hunedoara face acuzații grave la adresa Ministerului Energiei. Sindicaliștii susțin ca ministerul de resort incearca oprirea termocentralei Mintia. In acest sens a fost sesizata Administrația Prezidențiala, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Serviciul Roman de Informații…

- Anii trec, iar fermierii romani sunt printre agricultorii din Uniunea Europeana care incaseaza una dintre cele mai mici subventii pe hectar. Diferenta este uriasa daca vom compara fermierii romani cu ceilalti din Europa. In timp ce agricultorii nostri incaseaza o subventie pe suprafata sub 200 de euro/ha,…

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit marti cu o delegatie din partea Uniunii Europene in cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare si Verificare organizate in Romania in acest an. Potrivit unui comunicat al MJ, misiunea de evaluare desfasurata in Romania…