Viorica Dăncilă: O să depun plângere penală împotriva domnului Ponta "Afirmatiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci cand vorbesti de premierul Romaniei si spui ca trebuie luat cu mascatii, eu cred ca acest lucru este un lucru foarte periculos pentru ca, in primul rand, aduce un prejudiciu atat in plan intern, cat si in plan extern. Si cred ca sunt oameni care se joaca cu cuvintele, se joaca cu aceste afirmatii si toate aceste lucruri afecteaza imaginea Romaniei. O sa depun plangere penala impotriva domnului Ponta si fac un apel la dumnealui sa aduca dovezi care sa sustina cele afirmate", a spus Dancila. Viorica Dancila a adaugat ca atacul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

