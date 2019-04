Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a facut o greseala gramatica in discursul tinut, marti, la lansarea unei initiative de crestere a calitatii sistemului educational, spunand "tu insuti", in loc de "tu insuti"."Profesia de dascal este vocatie, implicare neobosita si dedicare. A fi educator, invatator sau profesor…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a susținut un discurs la Bruxelles, miercuri, 23 ianuarie, la ceremonia dedicata Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Cu acest prilej, printre altele, șeful Guvernului a spus ca Romania va organiza un eveniment care-și propune "sa contribuie…

- Filosoful Mihai Sora afirma, dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii Tudorel Toader, Carmen Dan, Petre Daea au fost prezenti in Parlamentul European pentru a prezenta prioritatile presedintiei romane a Consiliului UE, ca a plans” vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles”,…

- Premierul Viorica Dancila a avut o exprimare bizara, miercuri, cu ocazia discursului sustinut la Bruxelles, la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Seful Guvernului a spus ca Romania va organiza un eveniment care-si propune ”sa contribuie la sprijinirea combaterii…

- In contextul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie a.c., prim-ministrul Viorica Dancila a participat, miercuri, 23 ianuarie a.c., la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului, organizata de Congresul Evreiesc European, sub patronajul președintelui Parlamentul…

- In discursul sustinut la Bruxelles, la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, premierul Viorica Dancila a folosit un cuvant care nu exista in limba romana: „negationalism“.

- Premierul Viorica Dancila a avut o exprimare bizara, miercuri, cu ocazia discursului susținut la Bruxelles, la ceremonia dedicata Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, scrie site-ul stirile protv.ro. Șeful Guvernului a spus ca Romania va organiza un eveniment care-și ...

- Bruxelles, 23 ian /Agerpres/ - Combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile de pe agenda Presedintiei romane a Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, organizata de…