Viorica Dancila: O conditie a unei OUG de amnistie si gratiere este sa fie asumata de ministrul justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila vrea sa aiba o discutie cu Klaus Iohannis pe mai multe teme de interes major. Printre acestea, si remanierea ministrilor. Intr-o discutie informala cu jurnalistii acreditati la Guvern, premierul a spus si ca o conditie a unei OUG privind amnistia si gratierea este ca aceasta…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria ca nu va accepta o ordonanța de guvern pe amnistie și grațiere daca nu e asumata de ministrul Justiției.

- ​Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-o discuție informala joi cu presa, ca nu a vazut pana in prezent un proiect de ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, insa nu va accepta un astfel de act normativ daca nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului.

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila au negat, luni, posibilitatea unei Ordonante de amnistie si gratiere, de Centenar. Intrebat daca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre adoptarea unei OUG privind amnistia si gratierea in jurul datei de 1 decembrie, „ca…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o sedinta de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justitiei, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare externa.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o sedinta de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justitiei, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare externa.