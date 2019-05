Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu va vota la referendum, precizand ca a luat aceasta hotarare in urma ultimelor interventii publice ale presedintelui Klaus Iohannis. "Am fost hotarata sa particip la referendum. Sunt un om al echilibrului si am vrut sa demonstrez acest lucru. In urma…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca nu a primit inca o invitație pentru a participa la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, informeaza Antena 3. Deși Președinția rotativa a Consiliului UE reprezinta un succes, guvernul și ministerele de resort avand o contribuție importanta, președintele…

- Alex Coita a declarat, vineri, la emisiunea Exces de Putere, de la Antena 3, ca pare de neințeles de ce Klaus Iohannis a inceput acțiunile electorale atat de devreme in condițiile in care nu s-au anunțat alți candidați.

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, ca afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis ca reactie la anuntul sau privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim si modul in care acesta s-a exprimat nu au facut decat sa o dezmageasca.

- Propunerea care il vizeaza pe Klaus Iohannis vine de la Șerban Nicolae, senator PSD. Declarațiile au fost facute la Antena 3 in emisiunea Alessandrei Stoicescu. Referendum demitere Iohannis 26 mai 2019 ”Ma gandesc ca la finalul lunii aprilie sa-l suspendam pe Klaus Iohannis din funcția…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, dupa ce Klaus Iohannis anunțat ca va retrimite bugetul in Parlament, ca președintele este interesat doar de campania electorala și ca se face vinovat de faptul ca alocațiile copiilor nu au crescut de la 1 martie. Premierul a spus ca președintele "nu isi…