- Șefa PSD Viorica Dancila a transmis miercuri seara, dupa ce liderul Pro Romania a zis despre ea ca a „cumparat parlamentari” și ca daca nu vrea sa iși dea demisia atunci „o sa chem mascații sa o scoatem din Guvern”, ca se simte amenințata și daca Ponta nu vine cu dovezi pentru afirmațiile sale, atunci…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri ca premierul Dancila „a cumparat” parlamentari cu „100.000, 200.000”, fara sa precizeze moneda (lei sau euro) și ca va pune la dispoziția „justiției” datele concrete pe care le va avea. „Așteptam ca dna Dancila, așa cum ne-a anunțat, ca are majoritate,…

- Liderul Pro Romania a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila „a cumparat” parlamentari cu „100.000, 200.000”, fara sa precizeze moneda (lei sau euro) și ca va pune la dispoziția „justiției” datele concrete pe care le va avea.„Asteptam ca dna Dancila, asa cum ne-a anuntat, ca are majoritate,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, considera ca este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dancila sa mai astepte 44 de zile pentru a se prezenta in Parlament, deoarece in aceasta perioada nu se pot tine sedinte de Guvern, avand in vedere absenta mai multor ministri. "Nu, nu se poate 44 de zile.…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa faca numeasca miniștrii propuși de Viorica Dancila in Guvern, refuzand remanierea și solicitand ca executivul sa mearga in Parlament, pentru vot. Numai ca premierul are vești proaste pentru președinte. Dancila a anunțat ca daca nu va mai avea majoritate in…

- Victor Ponta se declara dispus ca partidul sau, ProRomânia, sa susțina un alt guvern sau sa „intre cu miniștri” la guvernare „daca trebuie”, argumentând ca trebuie sprijinita „orice soluție care sa rezolve criza cât mai repede”.„Exista…

- Calin Popescu Tariceanu, intrebat, la Mediafax, despre beneficiile alianței cu Victor Ponta, a raspuns: ”A, nu, stați puțin, nu am ajuns inca- n.r. la o alianța, am facut niște discuții cu Victor Ponta pentru ca mie mi se pare in primul rand din punct de vedere politic ca este nevoie pe scena politica…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…