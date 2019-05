Stiri pe aceeasi tema

- PNL și USR cer demisia ministrului de Externe pentru modul in care au fost organizate alegerile europarlamentare in diaspora. Este greu de spus ca nu au fost bine organizate, a raspuns Teodor Meleșcanu. El avanseaza ideea unui vot extins pe mai multe zile la viitoarele alegeri.

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si ca a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea mentionand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul din diaspora, de ceea ce s-a…

- „Nu, nu sunt multumita de votul din diaspora, de ceea ce s-a intamplat. (...) De aceea am cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza a ceea ce s-a intamplat, iar cei care au procedat gresit si care au evaluat gresit trebuie sa plece acasa, fie ca vorbim de ambasadori sau de consuli. Am spus ca…

- Prim ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa, conform Agerpres.ro 39; 39;Nu, nu sunt multumita de votul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, dupa ședința Biroului Permanent Național al PSD, ca nu este mulțumita de modul in care a decurs votul din diaspora și a spus ca a cerut o analiza la MAE, iar cei care au greșit, de la primul pana la ultimul, trebuie sa plece acasa, inclusiv ambasadorii.

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține duminica pe Facebook ca este obligatorie demisia Guvernului Dancila „pentru modul penal in care a fost organizat votul in Diaspora”.Viorica Dancila a ajuns la sediul PSD și le da o veste PROASTA romanilor din diaspora „E obligatorie demisia Guvernului…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze in cazul in care partidul pierde alegerile. Liderul social-democrat a facut aceasta declarație, duminica, cu aproape o ora inainte de inchiderea urnelor. „Daca partidul pierde alegerile, Dragnea trebuie sa-și asume…