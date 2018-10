Viorica Dăncilă: Nu se pune problema activării articolului 7 pentru România "Acum pot sa spun ca ma simt liniștita pentru ca am explicat care este situația reala din Romania. Nimeni nu mai poate spune ca nu știe de existența protocoalelor, ca nu stie situația din Romania. Acesta e cel mai bun lucru - ca am putut sa explic situația reala, chiar daca multe dintre cele care sunt trecute ca puncte MCV nu reflecta situația actuala din Romania. Am avut un sentiment de bucurie pentru ca am putut sa spun toate aceste lucruri", a declarat Viorica Dancila pentru Romania TV. Am vazut aprecieri generale, dar absolut nimic punctual. Niciun articol care nu s-ar fi incadrat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

