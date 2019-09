Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a reacționat astazi, printr-o postare pe Facebook, in legatura cu respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European. Astfel, premierul precizeaza ca acest lucru nu o face sa aiba mai putina incredere sau apreciere pentru…

- Viorica Dancila a declarat ca respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai puțina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul a adaugat ca Plumb are, in continuare, susținerea necondiționata.„Tot…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 votul dat de Comisia Juridica a Parlamentului European impotriva candidaturii Rovanei Plumb pentru un post de comisar european. Premierul Viorica Dancila, care a vorbit despre riscul compromiterii imaginii Romaniei in cazul Kovesi, ar trebui sa demisioneze…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 votul dat de Comisia Juridica a Parlamentului European impotriva candidaturii Rovanei Plumb pentru un post de comisar european. Premierul Viorica Dancila, care a vorbit despre riscul compromiterii imaginii Romaniei in cazul Kovesi, ar trebui sa demisioneze…

- Premierul Viorica Dancila a transmis joi, pe Facebook, un mesaj despre o ședința a Internaționalei Socialiste, la care a participat la New York, aceasta fiind prima comunicare a premierului dupa ce Rovana Plumb a primit vot negativ in comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar…

- Premierul Viorica Dancila sare in apararea Rovanei Plumb, careia Comisia Juridica a Parlamentului European i-a cerut sa clarifice unele neconcordanțe din declarația de avere. Șeful executivului de la București susține ca și reprezentanților altor state li s-au cerut explicații.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO, in contextul in care președintele Comisiei Europene a ales-o din partea pe Rovana Plumb sa fie comisar european, ca pe subiecte de politica externa „trebuie sa fim mai intai romani și apoi membri de partid”, dupa ce președintele Klaus…

- Ioan Mircea Pascu, fost vicepresedinte al Parlamentului European, transmite un mesaj misterior catre candidatii la functia de comisar european: Rovana Plumb si Dan Nica."Aviz amatorilor: functia de comisar nu beneficiaza de imunitate, doar cea de europarlamentar beneficiaza!", scrie Pascu…