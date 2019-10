Viorica Dăncilă: Nu ne este teamă de un audit guvernamental "Nu ne temem de acest audit. Nu ne este teama de un audit, dar stiti ce este revoltator? Primul lucru pe care l-au spus: 'domne' facem un audit'. Foarte bine, faceti un audit, dar primul lucru pe care trebuia sa-l spuna era acesta: 'uitati, noi vrem sa facem pentru cetateni 1, 2, 3, 4, 5'. Deci, ei vin cu dorinta de razbunare, nu cu masuri pe care sa le ia pentru oameni. Ca isi fac un audit in fiecare minister e problema lor, este normal poate sa-l faca, daca asta doresc, dar in momentul in care vii in a doua clipa dupa ce esti nominalizat cu amenintare la adresa vechii guvernari, intotdeauna… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila, a declarat ca ei si colegilor sai din Executiv nu le este teama de un audit guvernamental din partea celor care vor prelua Guvernul, adaugand ca astepta solutii, si nu dorinta de razbunare din partea PNL. "Nu ne temem de acest audit. Nu ne este teama de…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…

- Viorica Dancila a criticat marti seara anuntul presedintelui Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban in functia de premier si il provoaca pe presedinte „la o confruntare unu la unu”. Viorica Dancila: Am vazut propunerea de premier. Dupa aceste zile de asteptare vedem un singur lucru din…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a criticat marti seara anuntul presedintelui Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban in functia de premier. Aceasta a atacat apoi si Opozitia care a semnat motiunea de cenzura pe motiv ca nu se poate mobiliza pentru un vot de investitura si il cheama pe…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca social-democratii nu vor vota in Parlament cabinetul propus.„Partidele care au votat moțiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea…

- "Cerem imperativ premierului Viorica Dancila sa faca o noua nominalizare cu acordul presedintelui Klaus Iohannis si cu respectarea conditiilor legale de audiere a candidatului propus in Parlamentul Romaniei. Viorica Dancila si PSD trebuie sa inceteze imediat mascarada nominalizarilor pentru functia…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- "Surpriza, pentru mine, este legata de modul in care il trateaza doamna Dancila pe presedintele Iohannis. In loc sa il ia in colimator, aceasta se poarta cu dansul cu manusi. Vorbesc aici de discursul politic. PSD, prin liderii lui, nu il ataca pe Iohannis. Asta desi Iohannis ataca PSD, foloseste…