”Nu-mi este frica de o motiune de cenzura, am incredere in toti colegii mei, am incredere in colegele mele, am incredere in coalitia de guvernare si, in acelasi timp, am incredere ca marea majoritate a lucrurilor pe care le-am promis, majoritatea punctelor din programul de guvernare le-am pus in practica. Am constiinta impacata”, a spus Viorica Dancila, luni, intrebata daca se teme de o motiune de cenzura.

Liderul PNL, Ludvic Orban, a declarat, sambata, la Iasi, ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa ”cu certitudine” in aceasta sesiune parlamentara, afirmand ca se…